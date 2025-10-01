Nanobiotix améliore ses comptes semestriels et son horizon de trésorerie s'étend jusqu'à mi-2026

(AOF) - Nanobiotix , dont le titre reste sur sept séances consécutives de hausse pour un gain impressionnant de 70,73 %, grâce à la publication de données positives sur l’un de ses traitements, a dévoilé de bons résultats semestriels. Sur les six premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a bondi de 186,02 %, à 26,6 millions d’euros. Parallèlement, les dépenses de Recherche & Développement ont diminué de 34,09 %, à 14,5 millions d’euros.

Cette baisse s'explique principalement par la diminution des activités de développement clinique dans le cadre de l'étude Nanoray-312, suite au transfert du parrainage à Johnson & Johnson, qui a pris en charge la quasi-totalité des dépenses restantes liées à l'étude.

Enfin, la perte nette a également reculé en passant de 21,9 à 5,4 millions d'euros.

La société de biotechnologie en phase de développement a également indiqué que son horizon de trésorerie s'étendait jusqu'à la mi-2026.

