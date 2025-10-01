 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 891,84
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nanobiotix améliore ses comptes semestriels et son horizon de trésorerie s'étend jusqu'à mi-2026
information fournie par AOF 01/10/2025 à 08:57

(AOF) - Nanobiotix , dont le titre reste sur sept séances consécutives de hausse pour un gain impressionnant de 70,73 %, grâce à la publication de données positives sur l’un de ses traitements, a dévoilé de bons résultats semestriels. Sur les six premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a bondi de 186,02 %, à 26,6 millions d’euros. Parallèlement, les dépenses de Recherche & Développement ont diminué de 34,09 %, à 14,5 millions d’euros.

Cette baisse s'explique principalement par la diminution des activités de développement clinique dans le cadre de l'étude Nanoray-312, suite au transfert du parrainage à Johnson & Johnson, qui a pris en charge la quasi-totalité des dépenses restantes liées à l'étude.

Enfin, la perte nette a également reculé en passant de 21,9 à 5,4 millions d'euros.

La société de biotechnologie en phase de développement a également indiqué que son horizon de trésorerie s'étendait jusqu'à la mi-2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NANOBIOTIX
15,7200 EUR Euronext Paris -5,76%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank