Nanobiotix actualise ses principaux objectifs et fait le point sur ses activités prévues en 2022

- L'évaluation de NBTXR3 en vue de son enregistrement mondial dans les cancers de la tête et du cou (voie prioritaire de développement) se poursuit avec le recrutement du premier patient de l'étude mondiale de phase III NANORAY-312. L'activation des sites américains et asiatiques est prévue en 2022.

- L’association NBTXR3/anti-PD-1 (programme prioritaire) Sur la base des données initiales de l’étude d’immunothérapie de phase I en cours, Nanobiotix avance avec les autorités réglementaires sur le chemin d’enregistrement.

- La visibilité financière est prolongée jusqu’au deuxième trimestre 2023 grâce à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et l’optimisation de l’allocation des ressources, permettant ainsi de continuer les investissements dans les développements prioritaires de l’entreprise .