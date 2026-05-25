(Zonebourse.com) - Nanobiotix annonce que les banques de son offre globale ont intégralement exercé leur option de souscrire 33 805 actions ordinaires nouvelles supplémentaires sous la forme d'American depositary shares (ADS) supplémentaires, portant le produit brut de son offre globale à 100 MUSD

Chaque ADS représentant une action ordinaire, le prix d'émission unitaire de 38,98 USD correspond à un prix de 33,60 EUR par action ordinaire. Le règlement-livraison des ADS supplémentaires interviendra concomitamment à la clôture de l'offre globale, qui devrait intervenir le 26 mai.

À la suite de l'exercice intégral de l'option, le nombre total d'actions ordinaires et de BSA préfinancés (PFW) émis dans le cadre de l'offre globale s'élèvera à 2 218 467 actions ordinaires, dont 259 178 actions ordinaires sous forme d'ADS, et 345 099 PFW.

Cette émission de titres par la société de biotechnologie représente un produit brut total d'environ 100 MUSD (correspondant à environ 86,1 MEUR), avant déduction des commissions de garantie au titre de l'offre globale et des frais estimés liés à l'opération.

Nanobiotix envisage d'utiliser le produit net à hauteur de moins de 10% pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3), entre 50% et 60% pour faire avancer le Nanoprimer et ses autres plateformes, et entre 30% et 40% pour financer ses besoins généraux.

La société estime que le produit net de l'offre globale, ajouté à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie, sera suffisant pour couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'en 2029, compte tenu du rythme de consommation de trésorerie actuellement prévu par la société.

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