Nanobiotix: 21,6 millions d’euros de trésorerie, visibilité jusqu’au premier trimestre 2024

(AOF) - Nanobiotix annonce une trésorerie et des équivalents de trésorerie d’un montant de 21,6 millions d’euros au 30 juin 2023 : la biotech pense pouvoir financer ses dépenses d’exploitation « jusqu’au premier trimestre de 2024 ». La perte nette s’est élevée à 28,1 millions d’euros au 1er semestre contre 26,4 millions d’euros il y a un an, alors que le total du chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation a atteint 3,3 millions d’euros contre 1,3 million d’euros pour le premier semestre 2022.

" Ce premier semestre a marqué un véritable tournant pour Nanobiotix avec, la conclusion d'un accord de licence mondial pour le co-développement et la commercialisation de NBTXR3, la nomination du Dr Kayitalire, leader expérimenté en oncologie, au poste de CMO (Chief medical officer), et la progression continue des essais visant à établir la base clinique de NBTXR3 dans diverses tumeurs solides ", a déclaré Laurent Levy, cofondateur de Nanobiotix et président du directoire.

" Nous attendons les données d'efficacité et de tolérance des phases d'escalade et d'expansion de dose de l'étude 102 dans le cancer de la tête et du cou localement avancé, ainsi que les données de tolérance de l'escalade de dose de la Phase 1 dans le cancer du pancréas, issues de notre collaboration avec MD Anderson, avant la fin de l'année ", a-t-il ajouté.

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.