NANO Nuclear signe un accord avec l'Idaho National Lab ; les actions sont en hausse

4 septembre - ** Les actions de NANO Nuclear Energy

NNE.O augmentent de 1,8 % à 32,59 $ dans les transactions de pré-marché

** La société de technologie nucléaire annonce un accord avec l'Idaho National Laboratory (INL), avec le soutien du ministère américain de l'Énergie

** Grâce à cet accord de 10 ans, NNE peut utiliser l'infrastructure de l'INL pour accélérer le développement de réacteurs

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 28,5 % depuis le début de l'année