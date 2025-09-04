 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 705,42
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NANO Nuclear signe un accord avec l'Idaho National Lab ; les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de NANO Nuclear Energy

NNE.O augmentent de 1,8 % à 32,59 $ dans les transactions de pré-marché

** La société de technologie nucléaire annonce un accord avec l'Idaho National Laboratory (INL), avec le soutien du ministère américain de l'Énergie

** Grâce à cet accord de 10 ans, NNE peut utiliser l'infrastructure de l'INL pour accélérer le développement de réacteurs

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 28,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NANO NUCLEAR
32,0000 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank