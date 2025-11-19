Nano Nuclear progresse après avoir réalisé les premiers essais complets de sa technologie de pompage brevetée

19 novembre - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Nano Nuclear Energy NNE.O augmentent de 4,5 % à 33,2 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir terminé les premiers tests complets de sa nouvelle pompe à induction linéaire annulaire (ALIP) à 350°C sur son site de démonstration de New York

** Les tests visaient à s'assurer que la pompe ALIP peut durer dans des endroits où la maintenance n'est pas possible, comme dans l'espace, sous l'eau ou dans des environnements nucléaires

** "Nous continuons à faire progresser notre technologie ALIP en instance de brevet vers la commercialisation", a déclaré le président Jay Yu

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 27,8 % depuis le début de l'année