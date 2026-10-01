Nano Nuclear Energy va racheter les actifs américains de traitement du combustible nucléaire de Radnostix ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Nano Nuclear Energy NNE.O ont progressé de 2,5% pour atteindre 16,14 dollars avant l'ouverture du marché

** La société et sa filiale, HALEU Energy Fuel, ont conclu un accord définitif d’achat d’actifs avec Radnostix et sa filiale International Isotopes Fluorine Products en vue d’acquérir des actifs stratégiques américains dans le domaine du traitement du combustible nucléaire

** Ces actifs comprennent une licence délivrée par la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC), ainsi que la propriété intellectuelle et les documents techniques associés à une installation, précédemment prévue au Nouveau-Mexique, destinée à la déconstruction de l’hexafluorure d’uranium appauvri et à l’extraction du fluor

** Aux termes de l’accord d’achat d’actifs, la contrepartie versée pour les actifs à la clôture s’élève à 9,5 millions de dollars en espèces et à 4,0 millions de dollars en actions ordinaires de NANO, payables et émettables à la clôture conformément à l’accord

** Une fois la transaction finalisée et la licence de la NRC transférée, NANO Nuclear détiendrait l’une des dix installations du cycle du combustible agréées par la NRC aux États-Unis

** Les parties prévoient actuellement que la clôture aura lieu dans un délai d’environ 90 à 120 jours, sous réserve de l’obtention des autorisations et du respect des conditions

** À la clôture d'hier, l'action NNE affichait une baisse de 34% depuis le début de l'année