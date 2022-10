namR signe une nouvelle référence majeure dans le secteur bancaire

Paris (France), le 28 octobre 2022 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce aujourd’hui avoir signé un accord avec un nouvel acteur majeur du secteur bancaire pour l’accès à ses données premium.

En vue d’accélérer son déploiement commercial, namR a poursuivi les développements de ses solutions de Data Intelligence pour offrir des plateformes clés-en-main, dédiées à 4 secteurs stratégiques présentant des besoins de plus en plus critiques: Smart Home Pricing pour l’optimisation du risque climatique porté par les assureurs, Solar by namR pour identifier les potentiels de transition des collectivités et du public, puis asknamR à destination des équipes techniques et data des acteurs des services aux bâtiments, et enfin une plateforme en marque blanche dédiée au secteur bancaire, pour le financement de la transition énergétique.