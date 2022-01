Communiqué de presse namR



Poursuite du développement de namR x Addactis dans l’assurance multirisque habitation.



namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, poursuit son développement avec son partenaire Addactis dans le secteur de l’assurance, en signant avec deux nouveaux acteurs.



Réalisant la pertinence de la donnée contextuelle environnementale dans l’optimisation du risque assurantiel, namR a développé en partenariat avec Addactis, société de conseil et d’édition de

solutions logicielles pour le secteur de l’assurance, une offre baptisée « Insurance Smart Home Pricing » à destination des acteurs de l’assurance multirisque habitation (MRH). Cette solution unique

est née du croisement et de la qualification de milliers de banques de données structurées (par exemple, des bases de données) et non structurées (par exemple, des images satellitaires), lacunaires,

extrêmement hétérogènes, issues de l’open data, avec l’expertise métier d’Addactis pour créer des ‘smart data’ spécifiques au secteur de l’assurance.