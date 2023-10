namR:"Perte nette au S1 / Cap sur la croissance"

Publication du CA et des résultats semestriels

Au terme des 6 premiers mois de 2023, namR affiche une activité en retrait et une stabilisation de sa perte nette. Le chiffre d’affaires S1 ressort à 504 K€ en recul de 6,9% (vs 541 K€) tandis que l’EBE ressort à -1,6 M€ (vs -1,5 M€) et le RN à -2,5 M€. Alors que le Groupe a simplifié son offre et a connu ses premiers succès commerciaux, le management est confiant dans sa capacité à retrouver le chemin de la croissance et anticipe un CA 2023 de 1,7 M€ soit une croissance de +70%.



Recommandation

Suite à notre reprise de couverture, nous avions émis un objectif de cours de 2,15 € ainsi qu’une recommandation à Neutre (cours à 2,04 € au moment de la publication). Le cours de la société ayant depuis baissé, l’upside est aujourd’hui supérieur à 15%, nous maintenons cependant notre recommandation à Neutre.