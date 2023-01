namR lance une augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant cible de 4,76 M€ pour sécuriser le financement de son développement

Société Générale, via Société Générale Ventures, et la Banque des Territoires soutiennent l’opération pour un montant cumulé maximum de 4,709 M€



 Prix de souscription par Action Nouvelle : 2,40 euros

 Parité de souscription : 25 Actions Nouvelles pour 48 actions existantes

 Période de souscription du 23 janvier 2023 au 6 février 2023 inclus



Paris (France), le 17 janvier 2023 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant cible de 4,76 M€, et l’engagement de Société Générale et de la Banque des Territoires de souscrire à cette augmentation de capital pour un montant cumulé de 4,709 M€.

nam.R, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») d’un montant de 4.757.580 € par l’émission de 1.982.325 Actions Nouvelles au prix unitaire de 2,40 € représentant une décote faciale de 16,67% par rapport au cours de clôture du 16 janvier 2023 (2,88 €)