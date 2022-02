namR invite les actionnaires individuels à un webcast dédié le mercredi 9 février 2022 à 18h

namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, organise un webcast dédié aux actionnaires individuels dans le cadre de la publication de son chiffre d’affaires annuel 2021 et d’un bilan après 6 mois de cotation sur Euronext Growth Paris.



Enrichissement de l’offre technologique, extension du réseau de partenaires, construction d’un référentiel client solide, consolidation des forces commerciales, et enfin renforcement des ressources financières - l’année 2021 a été riche en évènements marquants pour namR.



Aussi, près de 6 mois après son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris, les dirigeants de namR seront heureux de retrouver les actionnaires individuels à l’occasion d’un webcast qui leur sera dédié. Après une présentation des éléments marquants de l’année 2021, la possibilité de poser directement des questions en ligne sera offerte.



Ouvert à tous, ce webcast aura lieu le mercredi 9 février à 18h. Pour assister au webcast, le public est invité à s’inscrire au préalable via le lien suivant :

Webcast dédié aux actionnaires individuels



Si vous rencontrez des difficultés, vous avez également la possibilité d’entrer l’URL suivant dans votre navigateur : https://register.gotowebinar.com/register/5642179522917477645