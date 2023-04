namR invite les actionnaires individuels à un webcast dédié le lundi 17 avril 2023 à 18h

Paris, le 06 mars 2023 – namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, organise un webcast dédié aux actionnaires individuels dans le cadre de la publication de ses résultats annuels 2022 et des perspectives 2023.

Ouvert à tous, ce webcast aura lieu le lundi 17 avril à 18h. Pour assister au webcast, le public est invité à s’inscrire au préalable via le lien suivant :

Webcast dédié aux actionnaires individuels

Si vous rencontrez des difficultés, vous avez également la possibilité d’entrer l’URL suivant dans votre navigateur : https://register.gotowebinar.com/register/1907462888956367448







A propos de namR

Leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, namR est une société deeptech française créée en 2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser quantitativement et qualitativement tous les bâtiments. Sur un modèle basé sur la licence d’utilisation de ses données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l’ensemble des bâtiments du territoire, permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l’assurance habitation, et enfin aux distributeurs et gestionnaires d’infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur performance opérationnelle et commerciale.