Communiqué de presse NAMR



Avec sa plateforme asknamR, namR obtient le label Finance Innovation.



Créé par l’Etat et la Place Financière de Paris en 2007, Finance Innovation est un pôle de compétitivité dédié à l’accompagnement et la croissance des projets innovants pour la compétitivité de l’industrie

financière française, en France et à l’international. Avec plus de 550 membres et 660 projets labellisés, il fédère un large écosystème autour de 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs,

Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier et Smart City, et Finance Durable.