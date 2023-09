namR apporte son expertise à un bailleur social de premier rang pour harmoniser et valoriser son parc immobilier Un potentiel de revenus supérieur à 1,2 M€ sur 3 ans

À Paris, le 25 septembre 2023 – namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce avoir remporté l’appel d’un acteur majeur du logement social pour piloter l’ensemble de son parc de bâtiments.



namR a été sélectionné par un acteur majeur du logement social et intermédiaire en France pour créer une plateforme de données patrimoniales à destination du bailleur social et de ses filiales territoriales. L’objectif de cette plateforme est d’offrir une connaissance complète du parc de bâtiments et d’harmoniser l’ensemble des stratégies des bailleurs territoriaux. Grâce à cet outil, le bailleur pourra optimiser la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation et de solarisation et rendre son parc de bâtiments plus attractif.



Au sein d’un consortium de deux partenaires namR aura pour mission d’apporter son expertise Data appliquée aux problématiques du logement collectif résidentiel, à sa décarbonation et sa trajectoire patrimoniale.



Une première phase de test (Minimum Viable Product) générera pour namR un revenu forfaitaire facturable sur la fin de l’exercice 2023 et début 2024, pour un montant de 200K€. En cas de réussite de cette première étape, une phase d’industrialisation sera engagée dès début 2024, sur une durée de 3 ans. Elle permettra d’envisager une facturation de plus de 800 K€ de prestations et 300 K€ de revenus récurrents sur l’ensemble de la période.