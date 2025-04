NamR : Accord stratégique et c ession d’actifs pour un montant maximum de 4,2 M€ au bénéfice d’Addactis

Paris (France), le 3 avril 2025 à 18 heures 30 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code

mnémonique : ALNMR), acteur de référence de la Data Intelligence au service de la transition

écologique, annonce la finalisation des discussions avec ses partenaires bancaires afin de

réaménager les conditions de financements sur les prêts bancaires existants, et son

actionnaire, Banque des Territoires, pour l'obtention par ce dernier d' une avance en compte

courant de 315 K€ qui a été versée le 31 mars 2025, laquelle sera remboursée à brève

échéance, et au plus tard le 30 avril 2025.

Cet accord, qui a été et signé le 26 mars 2025 et prend la forme d'un protocole de conciliation,

sera examiné courant avril par le Tribunal des activités économiques de Paris pour

homologation conformément aux dispositions des articles L 611-8 et suivants du Code de

Commerce. L’audience qui statuera sur cette homologation est programmée le 14 avril 2025

avec une décision attendue dans les 15 jours suivants l’audience.