Nam.R annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Paris (France), le 13 novembre 2025 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique :

ALNMR), acteur de référence de la Data Intelligence au service la transition écologique,

annonce qu’à la demande de la Société, le Tribunal des activités économiques de Paris a

prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le 12 novembre 2025 avec

période d’observation de six mois.

Le Tribunal des activités économiques de Paris a désigné la SCP Hunsinger

Bouton, en la personne de Maître Florent Hunsinger, en qualité d’administrateur

judiciaire.

La Société rappelle que son activité se poursuit pendant la période d’observation

et qu’à l’issue de celle-ci, qui peut être prolongée au-delà des six mois initiaux,

un plan de continuation, un plan de cession ou une liquidation sera adopté ou

décidé.

La Société informera le marché de l’état d’avancement de la procédure de

redressement judiciaire.

La suspension de la cotation des actions de la Société, en vigueur depuis le 16

juin 2025, est maintenue pendant la durée de la procédure.

Avec le soutien de ses principaux actionnaires, la nouvelle direction générale de

namR, incarnée par Charles-Henry Tranié, tient à affirmer sa détermination à

trouver des solutions permettant à la société de faire face à ses engagements.