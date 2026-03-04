Nadia Bouzigues nommée directrice générale de Crédit Mutuel Impact

(AOF) - Crédit Mutuel Alliance Fédérale annonce la nomination de Nadia Bouzigues à la tête de Crédit Mutuel Impact, acteur majeur du capital-investissement à impact. Sa mission principale sera de poursuivre et amplifier le déploiement du Fonds Révolution Environnementale et Solidaire, financé par le dividende sociétal de Crédit Mutuel Alliance Fédéral qui mobilise chaque année 15% de son résultat net.

En 2020, Nadia Bouzigues a été nommée directrice de la Task Force Tests COVID 19 au ministère de la santé et des solidarités.

Elle a été partner chez Jolt Capital en 2021, spécialisée dans la deep tech, puis managing partner chez Yotta Capital Partners en 2022, où elle a dirigé un fonds dédié à l'accompagnement de PME industrielles dans une stratégie de croissance, d'innovation et de sobriété carbone.

Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm, Nadia est titulaire d'un Master 2 de recherche (DEA) de physique et de biologie de l'ENS. Agrégée de physique et de chimie, elle est ingénieure en chef du Corps des Mines.

Lancé en 2023, le Fonds Révolution Environnementale et Solidaire, classé article 9 au sens de la règlementation SFDR, est un fonds sans objectif de rentabilité financière immédiate dont la seule privilégiant exclusivement la plus-value environnementale et solidaire.

Crédit Mutuel Impact dispose à fin décembre 2025 de 1,39 milliard d'euros d'encours sous gestion investis. Signataire de la charte des investisseurs pour la croissance de France Invest et membre d'Initiative Climat International, la société de gestion a l'ambition de générer des impacts mesurables et durables. Elle opère notamment à travers un fonds d'infrastructure et le Fonds Révolution Environnementale et Solidaire.