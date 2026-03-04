Guerre au Moyen-Orient : Emmanuel Macron témoigne de sa "solidarité" à l'Espagne après les "menaces" commerciales de Donald Trump

Emmanuel Macron et Pedro Sanchez à Paris, le 6 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le gouvernement espagnol a refusé à l'aviation américaine l'accès à des bases militaires situées dans le sud du pays pour sa campagne militaire contre l'Iran, et en réponse, le président américain Donald Trump a menacé directement Madrid de "cesser" les relations commerciales entre les deux pays.

"Solidarité européenne". Après les menaces commerciales de Donald Trump à l'encontre de l'Espagne, le président français Emmanuel Macron a fait part du soutien de la France au Premier ministre espagnol Pedro Sanchez ce mercredi 4 mars. "Le président vient d'échanger avec le Premier ministre Sanchez pour lui dire la solidarité européenne de la France en réponse aux récentes menaces de coercition économique dont l’Espagne a été la cible", a déclaré la présidence française.

Le président américain a vertement reproché mardi au gouvernement espagnol de gauche de refuser à l'aviation américaine l'accès à des bases militaires situées dans le sud du pays pour sa campagne militaire contre l'Iran entamée samedi. "L'Espagne a été terrible", a cinglé le locataire de la Maison Blanche, menaçant directement Madrid de "cesser" les relations commerciales entre les deux pays. Face à ces déclarations, la Commission européenne a assuré être "prête à réagir" pour "défendre (les) intérêts" de l'Espagne, quatrième économie de la zone euro. Répliquant au président américain, Pedro Sánchez a promis de son côté que son pays ne serait "pas complice" des attaques américano-israéliennes menées en Iran "par peur des représailles de certains".