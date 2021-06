Nacon:"Une rentabilité amenée à encore s'améliorer"

Publication des résultats 2020/21

Nacon fait suite à la publication de son CA 2020/21 de 177,8 M€ (+37,4%) en communiquant sur des résultats en ligne avec nos attentes et sa guidance (MOC de 18%). Le ROC ressort ainsi à 32,5 M€ (vs 33,0 M€e et 22,6 M€ en 19/20), soit une MOC de 18,3%. Pour 2021/22, la guidance de CA s'élève à 180/200 M€ avec une MOC de 20% et la guidance est relevée pour 2022/23 à un CA entre 230/260 M€ (vs 180/200 M€) et une MOC supérieure à 20%.



Recommandation



Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort inchangé à 9,30 € et notre opinion reste à Achat.