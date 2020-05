Nacon : "Une belle année passée et à venir"

Publication des résultats 2019/20

Nacon fait suite à la publication de son CA 2019/20 de 129,4 M€ (+14,4%) en communiquant sur des résultats supérieurs à nos attentes avec un EBE de 48,4 M€ (vs 43,6 M€ estimé, +45%) et un ROC de 22,6 M€ (vs 20,8 M€e), soit une MOC de 17,5%, en ligne avec la guidance « supérieure à 16% ». Pour l'exercice à venir, Nacon annonce une guidance de chiffre d'affaires comprise entre 140 M€ et 150 M€ (+8%/+16%) ainsi qu'une marge opérationnelle courante (MOC) de l'ordre de 18%. La société maintient ses ambitions 2023 avec un CA entre 180 M€ et 200 M€ et une MOC supérieure à 20%. Ajustement à la hausse de nos estimations Suite à cette publication, CA 2020/21 de 143,4 M€ et ROC de 26,7 M€ (vs 25,0 M€ préalablement).

Recommandation

Suite à cette publication notre objectif de cours ressort à 5,80 € (vs 5,70 €) et notre recommandation reste à Accumuler.