Nacon : Un exercice de croissance rentable

Publication des résultats annuels 2023-24

Après avoir publié un CA annuel non-IFRS dynamique et en hausse de +9,5% à 170,7 M€ (et +7,5% à 167,7 M€ en normes IFRS et post reclassement de la cession partielle des droits sur Gollum ), Nacon a publié des résultats annuels en forte progression, supérieurs à nos attentes, tant sur sa rentabilité que sa génération de cash. De plus, la société communique d’ores et déjà sur son line-up 2024/2025 et entame l’exercice suivant avec beaucoup de confiance.

Un Line-Up ambitieux et une meilleure rentabilité attendue

L’exercice 2024-25 devrait être dans la même tendance observée au S2 de l’année précédente. L’activité sera alimentée par 1/ un line-up important d’une quinzaine de jeux (dont Ravenswatch qui a déjà vendu plus de 500 000 exemplaires en early access , Test Drive : Unlimited Solar Crown dont le niveau de précommande est similaire à Robocop à j-95 de la sortie, Crown Wars: The Black Prince, etc.), 2/ un Back Catalogue solide, tiré par la performance des sorties de 2023-24 (Robocop continue d’engendrer un bon niveau de ventes sur 2024 selon le management) et 3/ un segment Accessoires dont la dynamique est désormais meilleure.

A date, Nacon mentionne un line-up de 15 jeux pour 2024-25 (vs 19 sur l’exercice 2023-24). Compte tenu de cet élément, nous ajustons nos prévisions de CAPEX à 75 M€e (vs 62,5 M€e précédemment) pour l’exercice qui débute.

Sur nos principales estimations, nous revoyons notre atterrissage de croissance à 193,9 M€e , soit une croissance de +15,6% et celui du ROC à 27,2 M€e (marge de 14%).

Bien que l'exercice ait débuté difficilement avec la déception de Gollum , Nacon le clôture finalement de manière satisfaisante. La société aborde la nouvelle année avec confiance, tant en ce qui concerne les sorties prévues dans son line-up que ses nouvelles gammes d'accessoires.

Recommandation

Nous maintenons notre objectif de cours à 2,70 € et notre recommandation reste à Achat.