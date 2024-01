Nacon : Très forte reprise des jeux et bonne dynamique générale

Publication du chiffre d’affaires T3 2023/2024

Après avoir publié un chiffre d’affaires semestriel 2023/2024 en recul (70,8 M€, -8,7%), principalement dû à une actualité éditoriale très limitée sur la période, Nacon communique un CA T3 bien mieux orienté et en ligne avec nos attentes. Les revenus du groupe s’établissent à 59,0 M€ sur la période, soit une croissance de +43,3%, et repassent dans le vert sur neuf mois (126,7 M€, soit +6,8%, en normes IFRS et post reclassement de la cession partielle des droits sur Gollum).

Perspectives

Sur la fin d’exercice, Nacon devrait bénéficier 1/ de la poursuite d’une activité éditoriale très riche: plus d’une dizaine de jeux devrait sortir sur la période, comme Test Drive Unlimited, Taxi Life, Garden Life (…), auxquels s’ajoutent War Hospital et New Cycle, tous les deux sortis en janvier, 2/ d’un maintien de la dynamique du back catalogue, malgré une base élevée et 3/ d’un segment accessoires lui aussi bien orienté. La direction anticipe ainsi une croissance forte de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel pour l’exercice 2023/2024. Après révision de notre modèle, nous ajustons notre prévision de CA 2023/2024 à 177,2 M€, soit une croissance annuelle de +13,6%. Nous tablons par ailleurs sur un ROC 2023/2024e de 20,9 M€, soit une marge de 11,8% (+330 bps).

Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 2,70 € (vs 3,00 €) et notre recommandation reste à Achat.