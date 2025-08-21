Nacon: retour vers les plus hauts annuels, le 'line-up' rassure
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 09:56
Dans 'Hell is Us', qui sortira le 4 septembre sur PlayStation5, Xbox et PC, les joueurs incarnent Rémi, un protagoniste parti à la recherche de ses origines à Hadéa, un pays en proie à la guerre civile, et devant affronter une énigmatique calamité à l'origine de l'apparition d'étranges et dangereuses créatures qu'il devra vaincre grâce à des armes spécialement forgées pour combattre ces monstres.
Une version démo est actuellement disponible sur l'ensemble de ces plateformes.
La filiale de Bigben a également présenté 'Edge Of Memories', un jeu de combat suivant Eline, une jeune héroïne, dans une fable épique sur le continent d'Avaris, touché par une maladie dévastatrice. Sa sortie sur PC et consoles est prévue en 2026.
En parallèle, Nacon a dévoilé à l'occasion de l'événement une nouvelle mise à jour de son jeu de fantasy 'Dragonkin : The Banished' sorti en accès anticipé le 6 mars dernier et qui sera disponible le 16 septembre pour tous les joueurs sur PC.
Le groupe a également réaffirmé son ambition dans l'univers de jeux de course automobile racing avec un espace entièrement dédié sur son stand, de nouvelles annonces d'accessoires et trois nouveaux jeux disponibles avec conduite sur volant ('hands-on').
Les visiteurs de son stand pourront aussi découvrir ou redécouvrir les accessoires phares de l'année accompagnés de ses ingénieurs et chefs de projet, comme la Revolution X Unlimited, sortie le 23 avril dernier, une manette haut de gamme sous licence officielle 'conçue pour Xbox' destinée aux amateurs de jeux de tir et d'action.
Les casques seront également exposés et disponibles en test. tout comme ses coques de protection, étuis, pochettes et valisettes de transport pour la Nintendo Switch2.
Grâce à ce line-up étoffé, à une dynamique positive sur le marché européen des accessoires et un à un 'back catalogue' résilient, Nacon avait réaffirmé le mois dernier ses ambitions de croissance sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026, qui a démarré début avril.
A la Bourse de Paris, l'action progressait de 1,2% jeudi matin pour revenir en direction de ses plus hauts annuels dans un marché parisien en repli de 0,2%.
Valeurs associées
|0,9290 EUR
|Euronext Paris
|+1,98%
A lire aussi
-
Il n'existe pas une espèce unique de girafe mais quatre, selon une nouvelle classification dévoilée jeudi par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), qui doit permettre une meilleure protection de cet animal classé comme vulnérable. Initialement ... Lire la suite
-
Le groupe américain de cosmétiques et de parfums Coty s'attend à remonter la pente en 2006 après un exercice 2024/2025 difficile en raison de "vents contraires". Le groupe est passé dans le rouge lors de l'exercice écoulé (achevé fin juin) avec une perte nette ... Lire la suite
-
L'activité du secteur privé en France s'est améliorée de façon inattendue en août, selon une enquête auprès des directeurs d'achats qui montre des signes de stabilisation dans la deuxième économie de la zone euro après une période prolongée de contraction. L'indice ... Lire la suite
-
Chantres de l'unité à gauche, les Écologistes organisent jeudi, au premier jour de leurs universités d'été à Strasbourg, un grand rassemblement de toute la gauche, y compris mélenchoniste, dans l'optique de la présidentielle de 2027. "Sur l'unité pour 2027, je ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer