Nacon: retour vers les plus hauts annuels, le 'line-up' rassure

(Zonebourse.com) - Nacon a dévoilé jeudi matin à l'occasion du salon Gamescom de Cologne une série de nouveaux produits incluant son jeu d'action-aventure très attendu 'Hell is Us', qui semblait séduire les investisseurs au vu de la nette progression signée par son titre à la Bourse de Paris.



Dans 'Hell is Us', qui sortira le 4 septembre sur PlayStation5, Xbox et PC, les joueurs incarnent Rémi, un protagoniste parti à la recherche de ses origines à Hadéa, un pays en proie à la guerre civile, et devant affronter une énigmatique calamité à l'origine de l'apparition d'étranges et dangereuses créatures qu'il devra vaincre grâce à des armes spécialement forgées pour combattre ces monstres.



Une version démo est actuellement disponible sur l'ensemble de ces plateformes.



La filiale de Bigben a également présenté 'Edge Of Memories', un jeu de combat suivant Eline, une jeune héroïne, dans une fable épique sur le continent d'Avaris, touché par une maladie dévastatrice. Sa sortie sur PC et consoles est prévue en 2026.



En parallèle, Nacon a dévoilé à l'occasion de l'événement une nouvelle mise à jour de son jeu de fantasy 'Dragonkin : The Banished' sorti en accès anticipé le 6 mars dernier et qui sera disponible le 16 septembre pour tous les joueurs sur PC.



Le groupe a également réaffirmé son ambition dans l'univers de jeux de course automobile racing avec un espace entièrement dédié sur son stand, de nouvelles annonces d'accessoires et trois nouveaux jeux disponibles avec conduite sur volant ('hands-on').



Les visiteurs de son stand pourront aussi découvrir ou redécouvrir les accessoires phares de l'année accompagnés de ses ingénieurs et chefs de projet, comme la Revolution X Unlimited, sortie le 23 avril dernier, une manette haut de gamme sous licence officielle 'conçue pour Xbox' destinée aux amateurs de jeux de tir et d'action.



Les casques seront également exposés et disponibles en test. tout comme ses coques de protection, étuis, pochettes et valisettes de transport pour la Nintendo Switch2.



Grâce à ce line-up étoffé, à une dynamique positive sur le marché européen des accessoires et un à un 'back catalogue' résilient, Nacon avait réaffirmé le mois dernier ses ambitions de croissance sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026, qui a démarré début avril.



A la Bourse de Paris, l'action progressait de 1,2% jeudi matin pour revenir en direction de ses plus hauts annuels dans un marché parisien en repli de 0,2%.







