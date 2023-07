Nacon : réorganisation de Daedalic Entertainment

(AOF) - Suite au communiqué publié par Daedalic Entertainment, Nacon confirme qu'une réorganisation est en cours au sein de son studio, qui va désormais se recentrer sur ses activités d'édition. Daedalic possède depuis plusieurs années tout le savoir-faire et les ressources nécessaires pour assurer l'édition d'une dizaine de jeux indépendants par an, et son catalogue de jeux pour l'année fiscale 2023-2024 reste inchangé et particulièrement fort avec 12 jeux prévus.

La restructuration porte sur les équipes de développement : environ 25 postes sont concernés en plus d'un certain nombre de contrats externes ou à durée déterminée.

La conséquence de cette évolution est l'arrêt du second projet basé sur la franchise du Seigneur des Anneaux, projet qui n'en était qu'à sa phase de conception et n'impliquait que quelques personnes. Ces changements et les résultats de la sortie du jeu Gollum n'impactent en rien les objectifs du groupe qui ne sont donc pas remis en cause.

