Nacon plombe le CA annuel de Bigben Interactive

Bigben Interactive affiche un chiffre d'affaires de 284,5 MEUR au titre de son exercice 2025-2026 (clos fin mars), en baisse de 1,2%, une croissance de 3% de la division Bigben Audio-Video / Telco ayant été plus que contrebalancée par un recul de 4,3% de Nacon Gaming.

Sur son seul 4e trimestre comptable, le groupe spécialisé dans l'univers du jeu vidéo a réalisé un chiffre d'affaires de 64,7 MEUR, quasi stable ( 0,4% en comparaison annuelle), avec une croissance de 6,5% pour Bigben Audio-Video / Telco et un recul de 3,8% pour Nacon Gaming.

Plus précisément, si l'activité catalogue (nouveaux jeux) de Nacon a connu une nette progression de 33,2% au 4e trimestre, son back catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) s'est inscrit en retrait de 25% avec une base de comparaison élevée.

Des provisions significatives et une restructuration chez Nacon

À l'issue d'un examen approfondi de la valeur des actifs de Nacon, celle-ci va comptabiliser des provisions significatives, portant notamment sur des dépréciations de goodwill et de certains jeux qui seront soit abandonnés, soit dépréciés selon leurs perspectives de vente.

Ces dépréciations, de nature non récurrente, pèseront lourdement sur les résultats annuels 2025/2026 du groupe, mais "n'affectent ni la dynamique opérationnelle du groupe, ni la poursuite de sa trajectoire de transformation", selon Bigben.

À la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Nacon a engagé une revue stratégique approfondie de ses activités pour "rationaliser les investissements sur les projets les moins risqués et bâtir un modèle opérationnel solide et pérenne".

Dans ce cadre, Nacon a engagé un effort significatif de rationalisation de sa structure de coûts, accompagné d'un redimensionnement de ses effectifs, de façon à se doter d'une organisation plus agile, capable de gagner en efficacité structurelle de manière durable.