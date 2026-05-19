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G7 Finances: la France promet un communiqué commun à l'issue du sommet
information fournie par AFP 19/05/2026 à 08:51

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, juste avant une nouvelle réunion du G7 finances, Paris, le 19 avril 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, juste avant une nouvelle réunion du G7 finances, Paris, le 19 avril 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le ministre français de l'Economie Roland Lescure a assuré mardi qu'un communiqué commun serait publié à l'issue du sommet entre les ministres des finances du G7 réunis depuis lundi à Paris pour tenter de faire front commun face aux répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient.

"Il y aura un communiqué. Vous verrez que, dans ce communiqué, il y a un certain nombre de sujets importants sur lesquels on est d'accord", a déclaré Roland Lescure sur le média financier français BFM Business.

Le ministre doit tenir une conférence de presse, au côté du gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, à partir de 13H30 pour en rendre compte.

M. Lescure a notamment évoqué la "volonté indispensable de gérer les déséquilibres mondiaux", "l'aide aux plus vulnérables, notamment les pays les plus vulnérables" et "les enjeux de la crise et l'impact sur le quotidien de nos concitoyens" de la guerre au Moyen-Orient.

"On a eu des discussions extrêmement franches entre personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais qui sont capables de parler de tout", a-t-il ajouté un peu plus tard devant la presse.

Pour le deuxième jour du sommet, les échanges seront élargis à d'autres pays invités du G7, le Brésil, l'Inde, la Corée du Sud et le Kenya le matin, puis trois pays du Golfe (Emirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite) à l'heure du déjeuner.

A l'issue du G7, une grande conférence "No money for terror", dédiée à la lutte contre le financement du terrorisme, réunira les délégations de 75 pays et sera conclue par le président français Emmanuel Macron.

"Cette convention vise à rappeler combien les ministres des Finances ont un rôle à jouer dans le traquage des flux financiers illicites qui financent le terrorisme, mais aussi le narcotrafic et le grand banditisme", a conclu Roland Lescure.

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