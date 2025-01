Nacon: le titre chute après une révision d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 11:11









(CercleFinance.com) - Nacon chute de plus de 6% mardi à la Bourse de Paris après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel en deçà des attentes et revu à la baisse ses objectifs pour l'exercice.



Pour son 3ème trimestre décalé, allant d'octobre à décembre, le groupe de jeux vidéo a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 10,3% à 52,9 millions d'euros, inférieur aux prévisions des analystes.



Compte tenu des décalages de jeux déjà annoncés, Nacon explique qu'il prévoit désormais de réaliser un chiffre d'affaires 'en légère progression' sur l'exercice en cours, avec un résultat opérationnel qui pourrait être en baisse par rapport à l'exercice précédent.



Pour rappel, la société prévoyait jusqu'ici d'afficher une 'bonne dynamique' au cours du second semestre de l'exercice.



Nacon souligne néanmoins que le début du prochain exercice 2025-2026 sera soutenue par le lancement de nouveaux jeux, ce qui le conduit à anticiper un 1er semestre 2025-2026 'en forte progression'.



L'action, qui a perdu plus de 60% en un an, lâchait 6,3% mardi matin, pour revenir en direction de ses plus bas historiques atteints le mois dernier.





Valeurs associées NACON 0,62 EUR Euronext Paris -9,50%