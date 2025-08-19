Nacon lance Revosim pour Xbox Series X|S
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 18:06
Les futurs produits Xbox seront pleinement intégrés à l'écosystème Revosim et compatibles avec les add-ons déjà annoncés, tels que le frein à main Load Cell, la boîte de vitesses hybride et la pédale d'embrayage.
Les détails techniques et la date de sortie seront communiqués prochainement. Sébastien Waxin, Head of Racing chez Nacon, souligne que cette collaboration 'reflète notre volonté d'apporter toujours plus d'immersion, de réalisme et de plaisir aux joueurs'.
Valeurs associées
|0,9010 EUR
|Euronext Paris
|+4,16%
