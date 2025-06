Nacon : Forte dégradation de la rentabilité sur 2024/25

Publication des résultats annuels 2024/25

Ce mardi, Nacon a publié ses résultats annuels au terme de son exercice 2024/25. Le chiffre d’affaires, déjà communiqué, ressort à 167,9 M€, en très légère progression par rapport à l’exercice précédent (167,7 M€). En revanche, la rentabilité du groupe s’est dégradée plus fortement qu’anticiper. Le ROP s’établit à 1,1 M€ (vs 20,9 M€ l’année précédente), nettement en deçà de notre attente à 7,9 M€. Le RN bascule en territoire négatif à -1,3 M€ (vs 17,5 M€ en 2023/24), alors que notre estimation était de 3,2 M€.

Pour rappel, la guidance de la société tablait sur une légère progression du CA et un recul potentiel du ROP, sans en préciser l’ampleur.

Une rentabilité sous pression malgré une amélioration du taux de marge brute



Si la marge brute progresse de +230 bps à 64,4% (vs 62,1% en 2023/24), reflétant une meilleure maîtrise des coûts directs, cette évolution n’a pas suffi à compenser la hausse des charges opérationnelles. Les amortissements demeurent élevés, en raison de la sortie sur l’exercice précédent du jeu Test Drive Unlimited Solar Crown. Par ailleurs, la société a enregistré une reprise de clause d’earn-out limitée à 3,7 M€, alors qu’elle attendait initialement près de 8 M€. Le résultat financier, pénalisé par la hausse des taux, se dégrade à -5,8 M€ (vs -4,8 M€ un an plus tôt). Le crédit d’impôt jeux vidéo (CIJV), d’un montant de 3,3 M€, a permis de limiter la perte nette à -1,3 M€ (contre 17,5 M€ en 2023/24).

Des perspectives 2025/26 plus favorables mais à concrétiser

Malgré cette publication décevante, la direction se montre résolument optimiste pour 2025/26. Le rebond attendu dès le S1 repose sur un line-up éditorial riche (avec notamment Hell is Us, Dragonkin, Edge of Memories ou encore Rennsport) et une bonne dynamique sur le segment des Accessoires. Le back catalogue devrait atteindre un niveau similaire à celui enregistré cette année.

Pour 2025/26, nous conservons notre prévision de CA de 188,8 M€e (+12,5% y/y), ainsi que celle de ROC ajusté à 12,6 M€e, correspondant à une marge de 6,7%.

Bien que le profil de croissance à moyen terme reste intéressant, notamment grâce à un pipe éditorial étoffé, la prudence s’impose compte tenu de la nette dégradation des résultats 2024/25 ainsi que d’un bilan à surveiller.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 1,1€ (vs 1,6€ précédemment).