Nacon: émission d'actions nouvelles

(CercleFinance.com) - Nacon annonce avoir procédé à une émission d'actions nouvelles dans le cadre de l'acquisition, en janvier 2021, du studio de jeux vidéo australien Big Ant Studios, acquisition qui prévoyait des compléments de prix basés sur des critères de performance.



Les associés cédants de Big Ant Studios ayant décidé de réinvestir la moitié de leurs compléments de prix dans le capital de Nacon, son conseil d'administration a décidé une émission de 2.315.969 actions ordinaires nouvelles, à un prix par action de 1,002 euro.



A l'issue de l'opération, le capital social est désormais divisé en 108.198.534 actions ordinaires. Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus le 20 octobre.





Valeurs associées NACON 0,85 EUR Euronext Paris +1,19%