Alstom renforce son comité exécutif en Espagne et au Portugal 04/09/2025









(Zonebourse.com) - Alstom a annoncé jeudi la nomination de Gustavo Mateos au poste de directeur de sa division de signalisation, d'infrastructures et et de sécurité ferroviaire pour l'Espagne et le Portugal.



Dans ses nouvelles fonctions, le cadre dirigeant sera chargé de piloter des projets nationaux et internationaux liés à la signalisation, la sécurité ferroviaire, la mobilité numérique, la cybersécurité, l'électrification et la maintenance des infrastructures depuis le centre d'excellence de Madrid, qui regroupe plus de 800 spécialistes.



Dans un communiqué, Alstom indique que Mateos va également rejoindre son comité exécutif en Espagne et au Portugal, renforçant ainsi la direction stratégique du groupe dans la région.



Entré chez Alstom en 2015 comme responsable des opérations de l'unité signalisation, Mateos avait été nommé directeur de projet en 2017, un rôle qui l'a conduit à chapeauter les systèmes de signalisation du tramway et du métro de Barcelone, du métro de Malaga, ainsi que l'automatisation de la ligne 6 du métro de Madrid.







Valeurs associées ALSTOM 19,6250 EUR Euronext Paris +0,82%