Alstom renforce son comité exécutif en Espagne et au Portugal
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 11:17
Dans ses nouvelles fonctions, le cadre dirigeant sera chargé de piloter des projets nationaux et internationaux liés à la signalisation, la sécurité ferroviaire, la mobilité numérique, la cybersécurité, l'électrification et la maintenance des infrastructures depuis le centre d'excellence de Madrid, qui regroupe plus de 800 spécialistes.
Dans un communiqué, Alstom indique que Mateos va également rejoindre son comité exécutif en Espagne et au Portugal, renforçant ainsi la direction stratégique du groupe dans la région.
Entré chez Alstom en 2015 comme responsable des opérations de l'unité signalisation, Mateos avait été nommé directeur de projet en 2017, un rôle qui l'a conduit à chapeauter les systèmes de signalisation du tramway et du métro de Barcelone, du métro de Malaga, ainsi que l'automatisation de la ligne 6 du métro de Madrid.
Valeurs associées
|19,6250 EUR
|Euronext Paris
|+0,82%
A lire aussi
-
Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles ! Que sont les biais comportementaux ? Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre ... Lire la suite
-
La banque Mediobanca a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,20% pour le Nasdaq .IXIC ... Lire la suite
-
Les soutiens européens de l'Ukraine se sont réunis jeudi à Paris pour afficher leur détermination à lui fournir des garanties de sécurité et demander à Donald Trump quelle sera la contribution des Etats-Unis, une fois un cessez-le-feu en place. Ce sommet d'environ ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer