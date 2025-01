Nacon: de nouveaux accessoires pour accompagner la Switch 2 information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Nacon a dévoilé hier soir une série de nouveaux accessoires destinés à accompagner la prochaine sortie de la Switch 2, la nouvelle console de Nintendo.



Afin de protéger l'appareil des maladresses ou des imprévus, le groupe dit avoir conçu des étuis, coques de protection, pochettes et valisettes de transports adaptés aux chutes et aux coups, que ce soit lors des phases de jeu ou des déplacements.



Des protections en verre trempé et des outils de nettoyage doivent par ailleurs permettre aux utilisateurs de prendre soin de l'écran de leur console mobile.



Nacon va aussi optimiser la gyroscopie de la console en proposant un duo de volants pour Joy-Con conçus pour les petites mains, idéal pour les enfants, ainsi qu'un volant pliable utilisant simultanément les deux manettes Joy-Con.



Un Joy-Con grip doit par ailleurs permettre d'optimiser l'ergonomie des manettes en agrandissant la manette à la meilleure taille, améliorant la prise en main et la précision tout en apportant un gain de confort.



Tous ces accessoires seront disponibles en magasin et sur le site Internet du groupe au moment de la sortie de la Nintendo Switch 2, dont la date précise de commercialisation n'a pas été précisée.



Le titre Nintendo a fini la séance de vendredi sur un repli de plus de 4%, les investisseurs n'ayant pas apprécié le manque de détails ayant accompagné la présentation, le groupe de jeux vidéo s'étant contenté d'annoncer qu'il prévoyait de mettre la console sur le marché en 2025.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Nacon affichait un gain limité de 0,3% vendredi dans les premiers échanges.





