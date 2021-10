Nacon : "Après un S1 challenging, un S2 attendu en forte croissance"

Publication du CA S1 2021/22



Nacon publie un CA T2 2021/22 en baisse de -19,5% à 39,2 M€ reflétant un effet de base exigeant d’une part et des tensions sur la chaîne logistique Asie/USA d’autre part. Au global le CA S1 2021/22 ressort à 72,8 M€, en baisse de -15,9%, notamment en raison d’un S1 2020/21 challenging (+35,9% grâce aux effets positifs du confinement sur les ventes de jeux et accessoires).



Un S2 attendu en forte croissance

Fort de nombreuses sorties de jeux au second semestre avec notamment Vampire : The Masquerade-Swansong, Cricket22, Rugby22, Blood Bowl 3, Train Life ou encore Hotel Life, Nacon anticipe un CA en croissance sur son activité Jeux.

Dans le même temps, le lancement de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox ainsi que la poursuite des ventes de casques et de manettes devraient soutenir l’activité Accessoires.

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs 2021/22 avec un CA compris entre 180 et 200 M€ (nous attendons 185,1 M€) et une MOC de 20% (20,4% attendu).





Recommandation



Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort inchangé à 9,30 € et notre opinion reste à Achat.