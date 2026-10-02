NACON ANNONCE LA REVOLUTION 5 UNLIMITED, NOUVELLE MANETTE HAUT DE GAMME POUR PLAYSTATION®5 ET PC*

NACON dévoile la REVOLUTION 5 UNLIMITED ®, manette asymétrique sous licence officielle PlayStation 5 dotée d'un écran de commande intégré, d’une station de charge et de la technologie magnétique TMR.

Lesquin (France), le 02 octobre – NACON, acteur majeur de l'édition de jeux vidéo et concepteur d'accessoires gaming premium, a le plaisir d'annoncer la sortie prochaine de la Revolution 5 Unlimited (R5U ), sa nouvelle manette premium sous licence officielle PS5®. Forte du succès de sa gamme Revolution auprès des joueurs compétitifs et professionnels depuis 2016, la marque franchit aujourd’hui un nouveau cap technologique en concevant l'accessoire le plus abouti à ce jour pour PlayStation 5 et PC*. Elle est dès à présent disponible en précommande sur le site nacongaming.com .

Découvrez le trailer de présentation de la Revolution 5 Unlimited https://youtu.be/bK1WUCRrhyo

La Revolution 5 Unlimited est l'aboutissement d'années de recherche et d'échanges constants avec la communauté e-sport et les joueurs compétitifs les plus exigeants. Cette nouvelle manette asymétrique haut de gamme sous licence officielle PlayStation 5 offre des innovations matérielles majeures.

Première mondiale sur manette officielle PS5 : l'écran de commande embarqué permet des ajustements instantanés sans jamais quitter sa partie : réglage du mixage audio, sensibilité des joysticks, affectation des touches de raccourci et gestion des paramètres système.

Au cœur de la manette, la technologie magnétique TMR ( Tunneling Magnetoresistance ) fait son apparition chez NACON afin d’améliorer considérablement sa fiabilité, tout en offrant une précision chirurgicale et une consommation d'énergie réduite.

Taillée pour la compétition, la R5U intègre des touches d'action à micro-switches, des bloqueurs de gâchettes ( Trigger Blockers ) avec la technologie instant triggers pour basculer d'une course analogique à un déclenchement ultra-court, ainsi que plusieurs boutons de raccourcis configurables. Elle emporte aussi de nombreuses fonctionnalités, telle que le Shooter Pro Mode qui permet de supprimer complètement la dead zone des joysticks, offrant ainsi réaction, précision et performance accrues.

La manette est livrée avec un coffret complet d'accessoires, une boite de rangement ainsi qu'une station de charge dédiée pour la première fois sur une manette NACON pour PS5, permettant de recharger et de connecter son équipement au même endroit.

Elle se veut également polyvalente et intègre :

Une triple connectivité compatible PS5®, PC* et Smart TV Android, accompagnée d'une application mobile dédiée (iOS/Android) pour affiner les réglages avancés.

Un mode PC offrant une latence ultra-faible de 1ms et des fonctionnalités avancées via l’application mobile (programmation des touches de raccourcis, paramétrage des commandes gyroscopiques, etc).

« Avec la Revolution 5 Unlimited, NACON illustre sa capacité à fixer de nouveaux standards sur le segment compétitif des périphériques gaming. En combinant pour la première fois un écran de commande embarqué et la technologie du TMR sur une manette asymétrique sous licence officielle PlayStation, nous offrons aux compétiteurs et aux joueurs exigeants un produit à la pointe de la technologie, fruit de nombreuses années d'expertise au sein du Groupe » déclare Yannick Allaert, Directeur de la division Accessoires chez NACON.

La Revolution 5 Unlimited (R5U) est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix public conseillé de 199.99 € / $229.99 / £179.99 sur nacongaming.fr

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A propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

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*PC compatibility not tested or endorsed by Sony Interactive Entertainment.

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