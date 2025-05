Nacon: accord avec Eden Games pour un jeu de courses information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 13:57









(CercleFinance.com) - Nacon annonce la signature d'un accord avec Eden Games pour l'édition et la distribution de Gear.Club Unlimited 3, un jeu qui sortira au quatrième trimestre 2025 sur toutes les consoles de génération actuelle et PC.



'Cinquième titre d'une licence iconique, le jeu propose aux amoureux de l'automobile de fonder un GearClub au Japon pour vivre de nouvelles expériences immersives au volant de leurs bolides', explique la filiale de Bigben Interactive.



Gear.Club Unlimited 3 enrichit un écosystème Racing chez Nacon qui inclut à la fois ses jeux tels que Test Drive Unlimited Solar Crown ou WRC Generations, mais aussi Revosim, sa gamme de périphériques Direct Drive dédiée aux sports automobiles (volants et pédaliers).





