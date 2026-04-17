Myseum.AI bénéficie d'une entrée dans le programme d'intelligence artificielle d'AMD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 avril -
** Les actions de Myseum.AI MYSE.O en hausse de 8,4% à 3,58 dollars
** L'entreprise de médias sociaux déclare avoir été acceptée dans le programme de développement de l'IA d'Advanced Micro Devices AMD.O
** Le programme donne accès aux crédits AMD Developer Cloud, aux outils et à la formation pour soutenir le développement de sa plateforme d'intelligence artificielle
** Cette décision s'ajoute à la dynamique récente de l'entreprise, qui s'est rebaptisée Myseum.AI pour mettre en évidence son orientation vers l'IA
** A la dernière clôture, l'action est toujours en baisse de 15,7 % depuis le début de l'année
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