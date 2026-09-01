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Myriad Genetics recule après que Piper Sandler a abaissé sa recommandation à “sous-pondérer”
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 13:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** L'action MYGN.O de Myriad Genetics recule de plus de 7% à 2,99 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Piper Sandler abaisse sa recommandation sur le titre de “surpondérer” à “sous-pondérer”

** “Nous ne pensons pas que le modèle économique actuel puisse permettre à l’entreprise de croître ou de retrouver la rentabilité par des réductions de coûts, ce qui fait de la cession d’actifs la voie la plus crédible vers la création de valeur”, indique la société de courtage.

** Piper Sandler ajoute que “la situation s’est détériorée au point qu’un redressement semble difficile”

** En juillet, MYGN n'a pas atteint les estimations de concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre et a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de plus de 47% depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2026 à 13:15:56.

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