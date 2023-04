MYHOTELMATCH signe avec l’un des leaders mondiaux de la réservation de voyage

MyHotelMatch, l’agence de voyage nouvelle génération basée sur le principe de « matching » des sites de rencontre, annonce la signature d’un contrat de prestations de services avec l’un des plus importants acteurs mondiaux des logiciels de gestion des réservations de voyage (Global Distribution System - GDS) pour la mise en place d’un partenariat stratégique et technologique. Cette alliance vise à offrir une meilleure expérience aux voyageurs et aux hôteliers qui les accueillent.

Grâce à ce partenariat majeur, MyHotelMatch aura le privilège d’intégrer toute la technologie de ce GDS directement dans son application de « matching » et d’accéder à la réservation de l’ensemble de son offre hôtelière dans le monde. Les deux groupes vont ainsi allier leur savoir-faire technologique et opérationnel pour proposer une solution innovante aux voyageurs afin que leurs voyages soient toujours une réussite.