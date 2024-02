MYHOTELMATCH met l’IA au service de l’industrie hôtelière

Paris le 26 février 2024 – MYHOTELMATCH, a le plaisir d’annoncer les prochaines étapes de son développement.



L’entreprise française qui réunit sur une plateforme les hôteliers et les voyageurs des établissements de luxe a lancé la première version de son application en décembre dernier après 18 mois de développement. L'application est encore améliorée chaque jour pour êtreperfectionnée.

Fondée sur l’homophilie (le principe de la recommandation du bouche à oreille) et le matching, l’application propose à ses utilisateurs voyageurs des choix hyper personnalisés basés sur leurs profils, leurs attentes, leurs expériences passées et la pondération des recommandations de leurs réseaux d’amis voyageurs. Grâce à l’Intelligence Artificielle (IA) et un algorithme de machine learning permettant de faciliter les réservations d’hôtel, MYHOTELMATCH évite les mauvaises surprises et assure un séjour réussi en engageant avant la réservation un échange avec un groupe d’hôtels ciblés potentiellement correspondants. Cette nouvelle démarche permet aux hôteliers de se mettre en valeur en direct pour séduire le voyageur. « Matching is the new searching. » Les utilisateurs friands d’IA le savent déjà et ont remplacé Google Search par ChatGPT de manière à obtenir des réponses plus affinées.



Yves Abitbol, CEO : « Nous avons réalisé un chiffre d’affaires 2023 de 12 millions d’euros avec un résultat opérationnel attendu de 700 000 euros ».