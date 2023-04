MYHOTELMATCH et AMADEUS signent un accord technologique

MyHotelMatch, l’agence de voyage en ligne nouvelle génération basée sur le principe de « matching » des plateformes de rencontre, et Amadeus, l’un des leaders mondiaux des technologies du voyage, allient leur savoir-faire technologique et opérationnel pour proposer une solution innovante aux voyageurs afin que leurs voyages soient toujours une réussite.

Un accès sur mesure à des milliers d'hébergements de luxe à travers le monde

Cette collaboration majeure est un formidable accélérateur pour la solution de matching MyHotelMatch qui va intégrer la technologie Amadeus directement dans son application et accéder à la réservation de l’offre hôtelière d’Amadeus, y compris des hébergements de luxe répartis dans plus de 190 pays.