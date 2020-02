MyFunds Office noue un partenariat avec Malakoff Humanis

(NEWSManagers.com) -

MyFunds Office a annoncé ce 28 janvier avoir noué un partenariat de distribution avec le groupe Malakoff Humanis. Le Third party marketer (TPM) assurera désormais la promotion du fonds HGA Obligations Vertes ISR auprès de clients institutionnels français.

Lancé en octobre 2015, le fonds compte environ 318 millions d'euros d'encours (24/01/2020), dont 280 millions rien que sur la part retail.

Labellisé TEEC (Transition Energétique et Ecologique pour le Climat ) par Ministère de l' Environnement, le véhicule respecte les objectifs du Green Bonds Principles et quantifie les tonnes de CO2 évitées ou réduites via ses investissements.