myDevices, le pôle IoT de Claranova, déploie sa nouvelle technologie de bouton d'alerte No Dead Zone(TM) combinant les réseaux cellulaires, Bluetooth, Wi-Fi et LoRaWAN® pour sécuriser le personnel hôtelier américain

myDevices, le pôle Internet des Objets du groupe Claranova, annonce le déploiement de sa technologie multi-réseaux de bouton d'alerte No Dead ZoneTM à destination des chaînes hôtelières américaines membre de l'initiative 5-star Promise de l'American Hotel & Lodging Association (AHLA) et des établissements implantés dans certaines villes et États américains.



Le « panic button », une réponse aux récents scandales pour protéger le personnel hôtelier



Annoncée en 2018, la 5-star Promise soutenue par les plus grandes chaînes hôtelières américaines - dont Marriott, InterContinental, Hilton et Hyatt - vise à renforcer la sécurité du personnel. 57 chaînes hôtelières, représentant près de 20 000 hôtels et 1,2 million d'employés à travers l'ensemble des États-Unis, ont déjà rejoint l'initiative.



Parallèlement, New York, Seattle, Chicago, Miami, Santa Monica et certains États américains (New Jersey, Illinois) imposent désormais l'équipement du personnel hôtelier en « panic button ». Ce bouton d'alerte est une solution de communication d'urgence visant à protéger les employés de tout harcèlement et à les mettre en sécurité dans les meilleurs délais.



Fort de son savoir-faire technologique en matière de gestion des objets connectés, myDevices a mis au point à travers sa technologie de bouton d'alerte No Dead ZoneTM une solution unique, combinant les réseaux cellulaires, Bluetooth, Wi-Fi et LoRaWAN®.