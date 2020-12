myDevices, la division Internet des Objets de Claranova, s'associe à Redexia (opérateur de réseaux et d'installations IoT ) et Nexelec (spécialiste français de la mesure de la qualité de l'air) pour assurer le déploiement d'une solution IoT d'analyse de la qualité de l'air intérieur dans des écoles et universités madrilènes afin de garantir leur conformité avec les réglementations européennes.



Cette solution, développée en partenariat avec Nexelec, mesure en temps réel la concentration de CO2, la température et le taux d'humidité dans l'air. Si un seuil de vigilance est atteint, la plateforme IoT myDevices envoie automatiquement une alerte sur mobile afin d'avertir ses utilisateurs et assurer la mise en place des mesures correctrices nécessaires. Des voyants lumineux intégrés au capteur « Carbon » de Nexelec offrent une visualisation en temps réel de la qualité de l'air de la salle de classe et permettent à ses occupants d'aérer leur espace de travail en conséquence. Redexia est le partenaire local sélectionné pour équiper du réseau LoRaWAN® les salles de classe de ces écoles et garantir le bon fonctionnement du système.



Cette application concrète illustre les qualités uniques de la solution logicielle myDevices :



o Simplicité de mise en œuvre grâce à sa technologie unique Flash and Play qui permet de déployer en quelques minutes un réseau de capteurs et de passerelles par un simple scan du QR code intégré aux capteurs ;

