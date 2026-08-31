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Mycronic vise 20 MdsSEK de chiffre d'affaires à l'horizon 2032-2035
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 08:33
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En amont de sa journée investisseurs, Mycronic indique établir de nouveaux objectifs de croissance et de rentabilité d'ici 2032-2035, à savoir un chiffre d'affaires atteignant 20 MdsSEK (soit 1,8 MdEUR au taux de change actuel) et une marge d'EBIT se maintenant aux niveaux actuels d'environ 25%.

"Les objectifs de durabilité sont inchangés, tout comme l'exigence pour chaque division d'atteindre une marge d'EBIT supérieure à 10%", ajoute Anders Lindqvist, le directeur général (CEO) de la société suédoise spécialisée dans l'industrie électronique.

Pour mémoire, Mycronic avait indiqué, lors de sa publication au titre du 1er semestre 2026 à la mi-juillet, relever son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année en cours à 9,25 MdsSEK, contre 8,75 MdsSEK en estimation précédente.

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