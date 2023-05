MY AGENCY, la filiale Luxe de MYHOTELMATCH, rejoint les programmes Pearl Partner et Four Seasons Preferred Partner

Déjà 13 programmes exclusifs pour MY AGENCY

Ces deux nouveaux partenariats viennent s’ajouter aux 11 programmes exclusifs dont MY AGENCY bénéficie déjà auprès des plus prestigieux établissements du monde tels que Relais&Châteaux Preferred Partner, The Peninsula Penclub, Rocco Forte Knights, Shangri-La Group The Luxury Circle, Fan Club Mandarin oriental, Diamond Club Dorchester Collection, Mariott Stars ou encore Accor Step.

« Nous sommes très fiers d’intégrer ces nouveaux programmes qui sont parmi les plus sélectifs au monde. Ils nous positionnent, ainsi que nos membres, comme clients de marque dans les plus beaux établissements du globe. Le formidable travail réalisé par les équipes de MY AGENCY ces dernières années porte ses fruits et nous remercions le Four Seasons ainsi qu’Oetker Collection pour leur confiance. Ce statut de partenaire privilégié atteste de la qualité de notre portefeuille clients, des services haut-de-gamme que nous pouvons leur offrir et du volume d’affaires que l’agence est en mesure de délivrer auprès de ces grandes maisons. Cette reconnaissance et cette expertise servira également aux futurs utilisateurs de notre application MYHOTELMATCH, disponible dès le second semestre 2023, qui pourront bénéficier de ces avantages et accéder à un large portefeuille d’hôtels très prestigieux. », déclare Yves Abitbol, Directeur Général de MYHOTELMATCH.