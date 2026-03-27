mwb research abaisse sa cible sur Rheinmetall
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 12:50
mwb research estime que la joint-venture entre Nammo et Diehl remet en cause le caractère quasi-exclusif dont bénéficiait Rheinmetall avec ses munitions d'artillerie, notamment sur le 155 mm, un segment clé représentant une part significative des profits attendus à horizon 2030.
Selon la note, près de la moitié de l'EBIT futur proviendrait des activités Weapons & Ammunition, dont environ un quart lié aux seules munitions d'artillerie, ce qui accroît la sensibilité du modèle à l'arrivée de nouveaux entrants soutenus politiquement.
Ainsi, si Rheinmetall conserve un avantage de taille et de capacités industrielles à moyen terme, la montée en puissance progressive de la concurrence pourrait peser sur le pouvoir de fixation des prix et la durabilité des marges au-delà du cycle actuel de réarmement, indique l'analyste.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 12:50:00.
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