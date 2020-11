Muzinich renforce son pôle commercial en Suisse romande

(NEWSManagers.com) - Muzinich & co vient de recruter Peter Stiefel comme directeur marketing et relation clients pour la Suisse romande. Celui-ci arrive de Gonet La Française Advisors, où il fut responsable de la Suisse germanophone (2018-2019) puis du pays (2019-2020). Auparavant, il fut responsable de la distribution des fonds en Suisse pour AllianceBernstein (2007-2018) et directeur exécutif chez UBS à Genève (1997-2007).