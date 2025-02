Muzinich lance un Eltif de dette privée en Italie

Muzinich lance le fonds de dette privée Muzinich European Private Credit Eltif, conforme à la nouvelle réglementation Eltif 2.0.

Le fonds est structuré comme un fonds ouvert evergreen. Il offre aux épargnants italiens la possibilité d’investir et de désinvestir mensuellement dès le lancement, sans période de détention minimale, ainsi que le versement d’un coupon périodique. Le ticket d’entrée est de 1.000 euros.

Le fonds investit principalement dans des prêts de premier rang à taux variable, ce qui immunise contre le risque de taux d’intérêt et de duration. La diversification du portefeuille sera à la fois géographique (UE, Royaume-Uni et Suisse) et sectorielle. Il promeut les investissements dans l'économie réelle en finançant des entreprises italiennes et européennes de taille moyenne dont l’Ebitda est compris entre 5 et 50 millions d’euros et qui emploient moins de 3.000 personnes. L’objectif est d’investir dans environ 50 entreprises.

L'équipe de gestion sera dirigée par Carlo Bosco, qui est basé à Milan. Elle collaborera avec les autres bureaux européens de Muzinich (Paris, Madrid, Francfort, Londres, Dublin, Zurich).

Le fonds Muzinich European Private Credit Eltif sera distribué par des banques privées italiennes de premier plan, et sera également disponible à la vente en Autriche, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.

L'Agefi