Muzinich & Co lance un fonds ELTIF

(AOF) - Muzinich & Co. annonce le lancement du fonds Muzinich European Private Credit ELTIF. Ce fonds vise à constituer un portefeuille diversifié d'environ 50 investissements sous forme de prêts directs senior-secured dans des entreprises de taille moyenne, en se concentrant sur des entreprises qui offrent des produits et des services de qualité et qui jouent un rôle vital dans leur économie locale.

Le fonds, conçu pour les investisseurs particuliers, est conforme à la réglementation ELTIF actualisée qui est entrée en vigueur en 2024 et qui vise à accroître l'accès des investisseurs aux actifs privés et à stimuler l'économie réelle.

Il s'agit d'un véhicule à capital variable (evergreen) qui offrira aux investisseurs des fenêtres de liquidité mensuelles dès sa création, sans période de détention minimale. Plus précisément, le fonds offrira des fenêtres de liquidité mensuelles allant jusqu'à 2 % de l'actif du fonds et 5 % par trimestre, avec un préavis de 30 jours ouvrables.

Le fonds ELTIF Muzinich European Private Credit sera disponible à la vente en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.

Au 31 décembre 2024, Muzinich & Co gère 35,8 milliards de dollars d'actifs de crédit à revenu fixe.